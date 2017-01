Castillejo quiere la primera victoria de 2017 en el derbi

El Villarreal ostenta una meritoria sexta posición en LaLiga Santander, pero el equipo quiere más. Muestra de ello son las palabras de Samu Castillejo, que este mediodía ha asegurado que tanto él como sus compañeros tienen muchas ganas de volver a saborear las mieles de la victoria tras dos empates consecutivos ante Barcelona (1-1) y Deportivo (0-0). Su próximo compromiso es un apasionante derbi contra el Valencia en el Estadio de la Cerámica (sábado, 20.45 horas).

“Tenemos muchas ganas de conseguir la primera victoria del 2017. Sumar de tres en tres te permite estar ahí arriba. Es un derbi y seguro que se verá un gran partido. El Valencia viene de ganar y nosotros intentaremos que no estén cómodos para que se queden los tres puntos en casa”, aseveró Castillejo.

Según el ‘19’ amarillo, el conjunto ‘che’ tiene un gran potencial pese a ocupar actualmente la 17ª posición: “El Valencia está en una situación complicada, pero tiene jugadores muy buenos como Parejo, Munir, Santi Mina… Tienen nivel y tarde o temprano tienen que demostrarlo”.

El Villarreal es el equipo menos goleado de LaLiga Santander y en el Estadio de la Cerámica ya ha cosechado buenos resultados ante rivales de entidad. “Compitiendo como competimos y más en casa somos un rival duro, que le ponemos las cosas muy complicadas al rival. Hemos jugado contra equipos muy buenos. Ante el Barça nos quedamos cerca de una victoria y ahora queremos ganar este derbi ante el Valencia”, afirmó Castillejo.

En cuanto a su estado de forma, el centrocampista se mostró satisfecho: “Me encuentro bien. Me lesioné en mi mejor momento y estuve un mes parado. No es fácil volver después de una lesión muscular, pero me encuentro cada vez mejor. Poco a poco espero volver al nivel que estaba antes de lesionarme”.

Para finalizar, Castillejo advirtió que no será nada fácil clasificarse para jugar competición europea la temporada que viene: “Esta temporada hay muchos equipos que luchan por los puestos europeos. Nos tocará pelear hasta el final para conseguir una plaza. Cada año la Liga es más competitiva. Hay muy buenos equipos y fuera de casa es difícil puntuar”.

