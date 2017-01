Marco: "Cruz ha de darle una solución al Castellón"

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha analizado esta mañana, en un desayuno informativo con los medios, la situación actual del club, la relación con su presidente y los diferentes intereses existentes de varios grupos por hacerse con el control de la entidad.

La alcaldesa, ansía una solución para el Castellón, pero es consciente de que la baraja está en manos de Cruz y es el presidente albinegro quien ha de darle solución al equipo: "Cruz ha de darle una solución al Castellón por el bien de la ciudad, por el bien del equipo y por su propio bien".

En ese sentido, según ha podido averiguar Radio Castellón, el ayuntamiento no está parado, y si Cruz no mueve ficha, desde el consistorio estudian realizar diferentes movimientos de presión.

Y lo van a hacer porque Amparo Marco ya ha perdido toda confianza en Cruz: "Cuando le pides algo no te lo da y por tanto la relación no puede ser de confianza. Cruz no cumple el convenio y encima exige que el ayuntamiento lo haga. Desde el club todo son problemas y verdades a medias. Al final quien pone los palos en la rueda no es el ayuntamiento es el propio Cruz."

En ese sentido Marco ha asegurado que Cruz, en la reunión que mantuvieron semanas atrás en el ayuntamiento, le aseguró que tomaría la decisión que desde el consistorio se le propusiera: "Yo le dije que lo mejor es que se fuera y no se va".

Y eso que ofertas para salir ha recibido, propuestas que conocen desde el Ayuntamiento pero que siguen supeditadas todas ellas a conseguir una cesión de Castalia a 20 años, lo que provoca desconfianza total en la alcaldesa de la ciudad, quien hoy ha pedido ofertas serias y tangibles.

"Hemos recibido muchas ofertas por el Castellón. A todos les he dicho lo mismo. Cuando las cosas sean serias que nos presenten un proyecto y desde el equipo de gobierno estudiaremos la cesión del estadio Castalia. Queremos que nos den un plan de viabilidad que podamos estudiar y que podamos ver".

Marco también incluye en esta reflexión al proyecto de Bruixola, Montesinos y Pablo Hernández. "Ellos nos han dicho que son de Castellón y que quieren invertir pero no dicen quienes son y no hablan de cifras de inversión en el club. El Castellón necesita 4 millones de euros mínimo y transparencia".

