Un 25% de los alumnos sufre acoso escolar en Córdoba

Un 25% de los alumnos de cuarto y quinto de primaria y Educación Secundaria, ESO, de la provincia de Córdoba han sido víctimas de acoso escolar y un 6% han sufrido ciberacoso.

Son datos que aporta un estudio de la Universidad de Córdoba, que ha analizado los datos de una encuesta en la que ha participado 785 alumnos desde cuarto de primaria hasta cuarto de ESO, de centros de la capital y la provincia de Córdoba.

El estudio asocia a un 1,7% de los encuestados el rol de agresor y a un 0,7% el de ciberacosador.

Frente a los datos de 2014-2015, la buena noticia es que el número de afectados de acoso escolar se rebaja, lo hace en 4 décimas, aunque donde se da una mayor reducción es en los casos de ciberacoso, que pasa de un 9% a un 6%.

Bajan igualmente el resto de parámetros que se han estudiado: los agresores pasan en este tiempo de un 7,3% a un 1,7%. Los ciberagresores rozan el 0,7% en este curso frente al 5,5% del curso anterior.

Caso aparte merecen los datos sobre el ‘agresor victimizado’, que es como se define al alumno que sufre agresiones pero a su vez ejerce de acosador con otros compañeros, no se sabe si repitiendo el patrón o porque se ve acosado y agrede como defensa.

En el curso 2014-2015, casi un 15,5% de los alumnos encuestados tenía ese comportamiento en el acoso tradicional y cerca de un 5%, en el caso de los ciberacosadores.

Esos datos han tenido una reducción considerable. En la encuesta de 2016 el agresor victimizado es sólo un 5,1% y el cibercacosador no llega al 1%.

Entre 2007 y 2008, cuando el problema se conocía menos, había menor conciencia social al respecto y los roles de acoso tradicional y ciberacoso estaban también menos definidos, un estudio de la UCO fijaba en un 18,3% y en 14,1% el porcentaje de víctimas de acoso tradicional en las aulas y en un 10,8% y un 7,6% las víctimas de ciberacoso.

Si hablamos del resto de España, un reciente estudio de la ong Save The Children, sostiene que entre el 5 y el 10% de los alumnos de primero y segundo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, son víctimas de acoso en cualquiera de sus modalidades.

A juicio del coordinador de esta publicación, Juan Calmaestra, profesor de Psicología de la Universidad de Córdoba, “los datos no están aumentando, pero pese a que se está trabajando de forma activa en la prevención, que no suba no es positivo, “debería empezar a disminuir”.

Con este porcentaje, añade Calmaestra, “si repartiéramos la estadística por los centros educativos, nos encontraríamos que en todas las clases habría algún caso”.

A juicio de Calmaestra "queda mucho por hacer" pero ya en Cordoba son varios los centros, en el periodo 2014-2016 han conseguido bajar la incidencia de estos problemas aplicando el Programa Tabby tras haberse formado en el CEP, Centro de Profesores, Luisa Revuelta, en Córdoba.

Comentarios