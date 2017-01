Stop Desahucios resolvió la situación de 80 familias en 2016

Casi 80 familias han encontrado una solución a su situación de inminente desahucio a través de la Plataforma Stop Desahucios Córdoba. Bien a través de una dación en pago, un alquiler social, un alquiler de realojados, una moratoria en el pago o planes temporales de pago, gracias a acuerdos con entidades como Cajasur.

Así se recocoge en la memoria de actividades de este colectivo que lucha por una vivienda digna para todas las personas y que han pasado de no ser escuchados a ser interlocutores de las diferentes entidades financieras, de eléctricas o de instituciones como la audiencia provincial o la Fiscalía. No sólo no se ha producido ningún 'lanzamiento' en los casos que han acudido a la plataforma, sino que también se ha solucionado el problema de suministro de luz a 80 de las más de 100 familias que les han pedido ayuda. El secreto de la buena marcha de su lucha y de sus reivindicaciones está en que la atención a las familias “no es asistencialista, sino que buscan hacerlas partícipes de la solución y parte de la fuerza del colectivo” ha explicado a Radio Córdoba Paco Gea, de Stop Desahucios.

La Plataforma, que cuenta con miembros que apoyan a las familias desde el punto de vista social y jurídico, ha atendido tanto a personas con problemas para pagar su hipoteca o el alquiler como a familias que están ocupando viviendas vacías de entidades bancarias. Y ven esenciales los compromisos que han logrado arrancar a las administraciones, como la Oficina Municipal de la Vivienda de Córdoba, aunque piden más personal porque en 2016 pasaron por ella más de 1.000 personas. “Hay una demanda tan grande, que hace falta personal para poderla atender. Se abre una oficina de la vivienda para ayudar a los ciudadanos. Y nos da miedo que llegue un momento que se colapse”

En cuento a la la necesidad de viviendas sociales, piensan en la Plataforma que más que construir, “las viviendas vacías de bancos deberían ponerse a disposición de las administraciones”, explica Gea. Y lanza un mensaje a quienes pueden estar sufriendo problemas con su vivienda: “Decirle a la gente que todavía tiene miedo o que aún se avergüenza de su situación que no se quede en casa. Que acuda a la plataforma, o a las administraciones, porque los casos se resuelven”.

