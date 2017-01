Los 'gigantes' del distrito Sur

Si cuando visiten el distrito Sur ven murales gigantescos en las paredes de sus bloques de viviendas, de sus fachadas, no se sorprendan. Forman parte de un proyecto que desarrolla el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Casa de la Juventud. El proyecto se llama "Made in Barrio" y pretende revitalizar la imagen del distrito Sur con murales que representan a jóvenes del barrio.

Las Jóvenes que destacan como deportistas, como educadores, como artistas y emprendedores. Jóvenes que aportan valores a su entorno.

El proyecto ha sido un largo proceso en el que han intervenido artistas como el fotógrafo barcelonés, Joan Tomás, la artista visual cordobesa, Beatriz Sánchez, y el fotoperiodista jerezano, Juan Carlos Toro. El área de Juventud ha coordinado con la empresa ' A las Seis en la Playa' esta intervención.

Acera de Granada vista desde la calle Carmen Olmedo / CADENA SER

Los jóvenes del barrio han participado en el proceso de selección y de aprendizaje de este modelo de arte urbano, que no deja indiferente a sus vecinos y que se integra perfectamente en sus fachadas, ya sean edificios de cuatro plantas, entrecalles o paredes de solares.

La jefa de Juventud, Eloísa Acosta, ha explicado la importante apuesta del Ayuntamiento de Córdoba en este proyecto que quiere “poner en valor a muchos de los jóvenes que viven y contribuyen con su esfuerzo a construir identidad en los barrios”.

Para el fotoperiodista,Juan Carlos Toro, que anteriormente había ‘empapelado’ algunas fachadas históricas de su Jerez natal, reproducir el modelo en Córdoba, con jóvenes del propio barrio, ha sido una experiencia positiva: “La verdad es que me lo han puesto muy fácil porque todos ellos tienen detrás una historia ejemplar, y que el barrio se puede sentir orgulloso de ellos”.

En la Acera de Granada, justo detrás de la estación de servicio está el mural de María Ballesteros. Ha sido tres años campeona de España de Taekwondo. La suya es una historia como la de cualquier otra deportista joven, de sacrificio y de esfuerzo por llegar a las cotas más altas en su categoría. “El barrio supone mucho para mí”, explica, “es lo que me ha ayudado a seguir adelante. Las mujeres del barrio me hicieron un homenaje, me motivaron. Aquí están mis amigos y la gente a la que quiero”.

La deportista , María Ballesteros, junto a su mural en la Acera de Granada / CADENA SER

Algo parecido ocurre con Rafael Martínez. Él es un emprendedor. Hace un par de años que apostó por una pequeña tienda en el Campo de la Verdad , “El Niño” , aunque su verdadera vocación sea la de cantar. Un artista que se forma en la academia de Queco, en “Yo canto” y cuya imagen luce orgullosa en la pared de la calle Fray Pedro de Córdoba, cerca de la Plaza de Santa Teresa.

Rafael Martínez junto a su mural en la calle Fray Pedro de Córdoba / CADENA SER

Junto al Rey Heredia, en la Plaza del Rastro, Rafa del colectivo de deportistas de parkour, desafía la gravedad con una pirueta en el aire.

Piruetas en el aire de uno de los componentes del colectivo de parkour en Córdoba, en la Plaza del Rastro, junto al Rey Heredia / CADENA SER

Muy cerca de allí, en las paredes del campo de San Eulogio, están también las de los protagonistas de la otra parte de este proyecto, los “encajados”. Una especie de fotomatón en el que cabe todo: declaraciones de amor, reivindicaciones, sonrisas. Una manera de reflejar la vida de los habitantes del distrito Sur.

"Encajados" fotografías invididuales, convertidas en un collage colectivo en la fachada del San Eulogio / CADENA SER

Si quieren saber más, nos han contado todos los detalles en Córdoba Hoy por Hoy.

Comentarios