Parte de los exdirectivos "das nosas caixas" a prisión

Cinco exdirectivos de Novacaixagalicia se han convertido en los primeros responsables de las cajas de ahorro en entrar en prisión. Proceden todos de Caixanova, con el, en otro tiempo, todopoderoso Julio Fernández Gayoso a la cabeza. La noticia saltaba en la tarde de ayer y tiene una carga simbólica evidente. Han pasado la noche en la cárcel por apropiarse de dinero que no era suyo para conseguir indemnizaciones de una entidad por la que debían velar y estaba quebrada. Sólo dos miembros del consejo de administración se opusieron a ratificar su propuesta porque no la veían clara, uno de CCOO y otro del BNG en representación del Concello de Pontevedra. El resto, con todos los grupos políticos representados, dieron luz verde a todo, aunque la Audiencia Nacional ha ratificado que fueron engañados. La CIG y el abogado coruñés Pablo Arangüena los denunciaron y de ahí llega la sentencia y el ingreso en la cárcel. Son los primeros, están en A Lama y Soto del Real. Gayoso, Rodríguez Estrada, Pradas, Pego y Gorriarán. No el coruñés García de Paredes que fue absuelto e igualmente tuvo que devolver el dinero cobrado tras la reclamación del FROB en un juzgado de lo social. Tenemos ese ingreso en la cárcel por una jugada de tahúres. Queda todo lo demás ¿Dónde están por ejemplo los Blesas? ¿Los Méndez?¿Y el agujero de 24 mil millones de euros de Bankia, o de 9 mil de las cajas gallegas? ¿Y la supervisión del Banco de España? ¿Y de la Xunta en el caso de las cajas gallegas? Responsabilidades por la gestión y el macrodesfalco, presunto. Hasta ahí tenemos que llegar.

Cuando Caixa Galicia y Caixanova sellaron su fusión estaba en marcha ya el plan de las indemnizaciones.

