Kakuta: hambre de fútbol

Gael Kakuta llega a A Coruña dispuesto a mostrar su mejor fútbol. Durante una campaña vistió la camiseta del Rayo Vallecano y a las órdenes de Paco Jémez se convirtió en una de las sensaciones de aquel equipo atrevido.

El francés mostró su mejor humor a la hora de comparecer ante los medios por primera vez. Preguntado por su deseo de volver a ser el de Vallecas, no dudó en ser ambicioso "Voy a ser mejor" afirmó con una gran sonrisa. El extremo no escondió su alegría por retornar a la Liga española "Estoy muy feliz de volver a España, agradezco la confianza del Dépor". Un equipo al que conoce bien ya que "veo los partidos y juego al Football Manager" bromeó. Define al equipo coruñés como un conjunto "que juega un fútbol que me gusta, juega bien el balón".

Gael Kakuta es optimista al respecto de poder estar a disposición del míster lo antes posible. Llega en buen estado de forma gracias al trabajo físico realizado durante los últimos meses, aunque pidió una tregua para el partido de este viernes "necesito un tiempo, vengo de un país que está a 16 horas de viaje" explicó tras un maratoniano desplazamiento a lo largo de las últimas jornadas.

El atacante vilvió a tirar de humor para explicar el motivo de los muchos equipos que forman parte de su currículum: "me gusta viajar". Indicó que su deseo es "quedarme aquí el mayor tiempo que pueda", lo cual tampoco es una declaración de intenciones en un trotamundos del fútbol que pertence al Hebei chino pero que en seis años ha pasado por Chelsea, Fulham, Bolton, Dijon, Vitesse, Lazio, Rayo Vallecano y Sevilla.

