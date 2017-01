Padres, madres y alumnos del colegio Ramón de La Sagra se han concentrado frente a los Nuevos Ministerios para reclamar que se paralice la retirada de las planchas de amianto de las obras del centro porque consideran que puede perjudicar gravemente a su salud. Hoy la mayoría de los niños no han acudido a clase. Han gritado con sus padres consignas como "Isto é un espanto, non queremos amianto" o "Obras no Ramón, pero nenos dentro non".

