Los exdirectivos condenados estarán en prisión medio año

Los 5 exdirectivos de Novacaixagalicia condenados por las indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos durante la fusión de las cajas gallegas han pasado su primera noche en prisión por orden de la Audiencia Nacional. Habían sido condenados a dos años de cárcel y la sección Tercera de lo Penal ha denegado la suspensión de la pena. El abogado coruñés Pablo Arangüena, autor de una de las denuncias que abrieron el proceso, señala que, al no tener antecedentes penales, cumplirán como mucho la mitad de la condena, un año, o más bien tres cuartos, unos seis o siete meses. A no ser que cambie su situación si abonan lo cobrado de forma ilegal, cosa que aún no han hecho. Hay más procesos abiertos sobre la mala gestión de las cajas gallegas y no descarta que puedan asumirse más responsabilidades. Hasta el momento la depuración de responsabilidades, dice, ha llegado a ésto. Pablo Arangüena.

Los afectados por la orden de entrada en prisión son 5 exdirectivos de Caixanova, entre ellos Julio Fernández Gayoso, y el abogado Ricardo Pradas. El exdirector general adjunto, procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes, había sido absuelto tras considerar el tribunal que no participó en los engaños que llevaron al cobro irregular de millones de euros. Posteriormente devolvió el dinero cobrado a instancias de un juzgado de lo social de A Coruña tras la denuncia del FROB.

Los exdirectivos son, además de Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas, José Luís Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada. La audiencia valora la gravedad de los hechos probados y que el propio Tribunal Supremo consideró benévola la pena impuesta. Ha tenido en cuenta también que los condenados no han devuelto el dinero recibido en contra de la ley.

Comentarios