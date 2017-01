Sáenz Horeca Araberri, gen competitivo

A estas alturas de temporada, nadie discute que el próximo rival del Leyma Coruña, el Sáenz HorecaAraberri, es el equipo revelación de la presente edición de la liga LEB Oro. Con un presupuesto mínimo y un equipo confeccionado a contrarreloj, el recién ascendido conjunto vitoriano ha sabido amoldarse a la nueva categoría sobreponiéndose a multitud de contratiempos y demostrando, en todo momento, poseer un envidiable capacidad para competir que le ha permitido doblegar a rivales de la talla del Ourense Provincia Termal, Quesos Cerrato Palencia o Cafés Candelas Breogán, entre otros, lejos de su feudo. Su situación en la tabla (séptimo, con doce victorias y ocho derrotas, empatado con el Leyma Coruña) no es casual, sino el producto de un trabajo bien hecho.

Cuando uno se propone hablar del Araberri no puede evitar referirse a varios nombres propios. A tenor de las estadísticas, dos son los pilares del equipo vasco. Con 20.2 y 18.95 puntos por partido respectivamente, ZaidHearst y Johnny Berhanemeskel son los máximos anotadores de la LEB Oro. Hearst es además, el jugador que más minutos permanece en pista (33’ 34’’) y Berhanemeskel el tercero (31’ 50’’). Con características bien diferentes, estos dos exteriores norteamericanos (Hearst es estadounidense pero dispone de pasaporte nigeriano, Berhanemeskel nació en Canadá pero tiene nacionalidad eritrea) son dos estiletes ofensivos que pocos equipos han sabido neutralizar. Entre ambos suman el 48.94% de los puntos que ha conseguido anotar el Araberri.

Hearst destaca por su juego agresivo de cara al aro rival. Le gusta manejar la posesión, crear ventajas, llevar a su par al poste bajo, busca el contacto para equilibrarse y encestar… de ahí que logre provocar muchas faltas a sus contrincantes (5.8 faltas recibidas de promedio, líder del torneo). Con 20.35 créditos de valoración es el segundo jugador mejor valorado de la liga.

Berhanemeskel, por su parte es un excelso tirador, letal a pies quietos pero también saliendo de bloqueos e incluso sobre bote. Un anotador compulsivo con unos porcentajes de acierto increíbles (51.11% de acierto en lanzamientos triples con casi siete intentos por partido) por lo que bien le vale a la defensa naranja mantenerse siempre en guardia.

Junto a ellos, el otrora prometedor director de juego canario Óscar Alvarado parece haber encontrado definitivamente el lugar idóneo para asentar su juego y progresar. Tras un inicio de competición a la sombra de NondasPapantoniou, la salida del base griego rumbo a Lleida ha abierto el horizonte para que el ex del Gran Canaria disfrute y haga disfrutar con su versión más madura. Alvarado es el segundo en el ranking de asistencias de la LEB Oro con 5.15 pases de canasta por choque. Además, se está mostrando muy seguro, acumulando más recuperaciones de balón que pérdidas (29 frente a 27). Su ratio asistencias/pérdidas es el mejor de la liga (3.81).

Hace un par de jornadas, el base canario coqueteó con el triple-doble, ya que terminó con 10 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias (30 créditos de valoración) en el partido que Araberri ganó en su pista ante el Retabet.es GBC. Alvarado valora con facilidad, no necesita anotar para ser importante, suma en todas las facetas del juego, sus 3.83 créditos de valoración por cada lanzamiento intentado así lo atestiguan.

Pero la sorpresa Araberri no se hubiera producido si no fuera por el concurso de un entrenador asturiano, gran conocedor de todos los entresijos tácticos del juego, que ha sabido imprimir a este grupo de jugadores una filosofía de trabajo espartana. Arturo Álvarez puede colgarse todas las medallas del mérito de este Sáenz HorecaAraberri. Poco le ha importado que su base titular, Papantoniou, hiciera las maletas después de once partidos, supo solventar el inconveniente dándole galones a Alvarado que, como hemos visto, respondió de matrícula de honor. La lesión de Rowley también trastocó su planificación pero reinventó el juego del equipo haciéndolo más dinámico si cabe, jugando smallball y buscando alternativas defensivas para proteger su zona y el rebote bajo su propio aro. Tampoco pudo contar con Durchev o Cvetinovic en varios encuentros pero los resultados siguieron siendo buenos.

Los contratiempos han sido tantos que sólo cuatro jugadores (los mecionadosHearst, Berhanemeskel y Alvarado más Iván García) han disputado las veinte jornadas de liga que se han celebrado hasta el momento. Una rotación corta en la que cuatro jugadores locales (Buesa, Lorenzo y, en menor medida, López y Orbea) que, a priori, contaban poco, han sabido aportar buenas dosis de garra y compromiso para que no se notasen apenas las ausencias de sus compañeros.

Ahora la plantilla del equipo vitoriano se ha visto reforzada. En las últimas semanas han incorporado al pívot nigeriano AkinloluAkingbala, que la aportará intimidación y presencia en zona tan necesaria para cualquier equipo, llenando el vacío dejado por el todavía lesionado KyleRowley, ex de Leyma Coruña, y al bosnio Igor Hadziomerovic, un exterior polivalente que echará una mano en la dirección y que destaca, sobre todo, por su capacidad defensiva.

Conseguir la victoria en el Polideportivo Mendizorroza será una empresa complicada. Las dudas permanecen instaladas en el seno del Leyma Coruña después de cuatro derrotas consecutivas lejos de Riazor y un último partido en casa, ante Palma Air Europa, en el que el equipo naranja casi se deja remontar una ventaja de 25 puntos, si bien acabó con final feliz.

El próximo sábado los pupilos de Tito Díaz tienen la obligación de salir concentrados y mostrar su versión más intensa, si no quieren salir vapuleados por el gen competitivo del Sáenz HorecaAraberri.

