El día que hizo más frío en Elche fue el 12 de febrero de 1956 con -5º

La nieve es uno de los fenómenos atmosféricos que más nos llama la atención por esta zona, seguramente porque no nieva nunca, o casi nunca, porque sí que ha nevado en Elche y así lo registró Francisco Agulló, meteorólogo local que durante más de 50 años llevó un control riguroso de los datos que se producían cada día en la ciudad. Su hijo, Pepe Agulló sigue hoy en día esta tarea como colaborador de la Agencia Estatal de meteorología.

Reconoce que es muy diferente, debido a que los medios técnicos han evolucionado mucho desde aquella primera meteorología que su padre hacía a la de hoy. Entre la información que guarda de su padre encontramos el día que más frío hizo en Elche desde que se tienen datos oficiales y fue el 12 de febrero de 1956. En esa fecha se registró una temperatura de -5º. Nevó ese día como también nevó dos años antes en 1954, que es la gran nevada que casi todo el mundo conoce gracias a las magníficas fotos que Julián Fernandez, Monferval, otro histórico de la ciudad, hizo con las cámaras más modernas de la época. También consta que nevara en 1957, el 17 de febrero, en 1960, en 1981, en 1983 y en 2009. En muchos de estos registros no cayó nieve en el casco urbano pero sí en el campo, en la parte alta del término municipal.

Nevada de 1983 en Elche partida de El Ferriol / Pepe Agulló

Se nos olvida rápido el frío y pensamos que el de estos días no tiene parangón, pero no hace tanto, en 2012, los días 3, 4 y 13 de febrero llegamos a los cero grados en Elche. Pepe Agulló no se atreve a hacer una predicción pero aún así nos dice que cree que no va a nevar en Elche en los próximos días aunque sí puede que cerca.





