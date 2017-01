Pelegrín: "El Rayo-Elche será intenso y con mucha necesidad para ambos"

El Elche C.F. ya tiene en el punto de mira el primer encuentro de la segunda vuelta de la Liga en la Segunda División. Será el sábado 21 de enero a las 18.00 horas en el estadio de Vallecas los ilicitanos se medirán al Rayo Vallecano de Madrid, el equipo que ahora dirige el ex del Elche Rubén el "Pipo" Baraja.

Uno de los capitanes del conjunto franjiverde, Sergio Pelegrín, ha comentado que "será un partido muy intenso y con necesidad de ganar para ambos. Tenemos muchas ganas de sacarnos la espina de las dos últimas derrotas e iremos con optimismo. Nuestro objetivo es lograr la victoria, aunque sabemos que el Rayo es un gran rival y con muy buena plantilla". Pelegrín nos ofrece en el siguiente audio su impresión del choque del sábado en Vallecas y cómo deben afrontarlo.

El central catalán del Elche C.F. ha reconocido que "los problemas que hemos tenido no se pueden atribuir únicamente a la mala suerte, porque ese factor puede influir de manera ocasional. Sabemos que no estamos haciendo las cosas del todo bien, pero la actitud del equipo y su entrega no se pueden cuestionar. Considero que en la primera vuelta hemos merecido más y el equipo transmite buenas sensaciones, pero el fútbol profesional es ganar y sumar puntos, y es lo que queremos hacer".

Comentarios