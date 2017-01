Cristina Birlanga: "En el Eldense no hay dos bandos"

La abogada Cristina Birlanga se ha presentado esta mañana como nuevo miembro de la Junta Gestora del C. D. Eldense ocupando el cargo de adjunta al portavoz de la misma.

Se trata de una letrada con amplia experiencia en gestión y Derecho deportivo y llega con el aval de haber trabajado en el Elche C. F. cuando el club ilicitano ascendió a Primera División.

Cristina Birlanga posa con el escudo del C. D. Eldense / Cadena SER

Birlanga ha comenzado dando a conocer que su presencia en el Deportivo obedece a la solicitud que, hace una semana, le hizo el portavoz de la Junta Gestora José Miguel Esquembre para que le diera apoyo y “esa va a ser básicamente, mi función aquí. Seré su mano derecha en el club”.

Ha asegurado que es “una persona muy afortunada” por haber trabajado para el Elche cuando su directiva decidió modificar el organigrama coincidiendo con el ascenso inminente a la máxima categoría del fútbol español, como letrada interna del club. Reconoce que los también abogados Pedro Martínez Tercero y Ignacio Sanmartín, le ayudaron mucho“porque llegué muy pez al mundo del fútbol. Sabía mucho de lo mío pero no de fútbol”.

Sobre su función en el C. D. Eldense, Cristina Birlanga se ocupará de los asuntos jurídicos y de supervisar los contratos que se formalicen autodefiniéndose como “el brazo ejecutor” de las decisiones que tome la Junta Gestora aclarando que ella no sabe a quien se contrata “porque de fútbol no entiendo” además de querer potenciar las relaciones con la afición. Le gustaría que hubiera más mujeres y niños en las gradas y está dispuesta a reunirse con distintos sectores de la afición “para que me expliquen lo que quieren y en la medida de lo posible se lo voy a dar”. Birlanga quiere que “el club tenga mayor visibilidad en la sociedad eldense”.

En otro orden de cosas, asegura que el proyecto no está condicionado a la categoría en que compita el primer equipo aunque está segura de que “no vamos a bajar a Tercera y yo traigo suerte” insistiendo en que debe existir reciprocidad entre los que dan los jugadores y lo que reciben de la afición.

Cristina Birlanga está convencida de que “el Eldense ha funcionado hasta el momento porque con lo que tiene es suficiente pero todo es mejorable”. Llega con la intención de ser “una especie de ama de llaves o una jefa de operaciones para delimitar las funciones de cada uno aunque en un momento determinado tengamos que hacer un poco de todo”.

No se ha querido pronunciar sobre la composición del organigrama interno de la Junta Gestora y asegura que ella todo lo habla “directamente con el presidente” aunque reconoce que “lo urgente no nos está dejando ocuparnos de los importante”.

Cristina Birlanga ha sido rotunda al manifestar que “los contratos con los jugadores los firma el C. D. Eldense” insistiendo en que ella se limita a revisar las clausulas de los mismos y no está al tanto de la situación financiera de la entidad.

Del mismo modo, ha asegura que “no hay problema con el transfer de los futbolistas extranjeros que están llegando al club porque se están cumpliendo los plazos”.

Birlanga ha enfatizado en que “en el C. D. Eldense no hay dos bandos porque el grupo inversor forma parte de la Junta Gestora. Hay que dejar de hablar de eso, ver la realidad e ir todos a una” añadiendo que “lo dos bandos solo lo veo en la prensa y no en el día a día del club”.

La abogada ha concluido sentenciando que “yo podré estar en desacuerdo internamente con mis jefes en algunas cosas pero públicamente iré con ellos siempre”.

Comentarios