Sofía Hernaz: "Nadie debe pedir a un compañero que no se presente a Primarias"

La diputada ibicenca Sofía Hernanz, una de las que han apoyado a Pedro Sánchez desde el primer momento y sigue haciéndolo, está más que molesta, aunque sin nombrarla, con las declaraciones de Francina Armengol.

No menciona a Armengol pero Sofía Hernanz asegura, aquí en la SER, que nadie le puede pedir a un compañero que no se presente a unas primarias, que de un paso atrás, haciendo clara alusión a las declaraciones de Armengol asegurando que Sánchez ya no es la persona más adecuada para dirigir el PSOE. Hernanz asegura que si antes se defendía que había que poner por encima de todo a la militancia, ahora también.

Hernanz no quiere pronunciarse sobre la candidatura de Patxi López, dice que aún es pronto, que cuando se conozcan todos los proyectos será el momento de analizar las diferentes opciones. Sigue creyendo que la militancia apoya de manera importante a Pedro Sánchez, aunque sobre la presentación de la candidatura se remite a lo dicho por el propio Sánchez y es que lo está meditando.

Comentarios