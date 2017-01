"A lo mejor no estamos preparados para otros objetivos"

El Xerez Toyota Nimauto venció el sábado al Lucena y prácticamente se asegura la permanencia. Los cordobeses plantaron batalla, a pesar de que viajaron a Jerez con sólo seis jugadores y ya la segunda parte se le hizo demasiado larga. Sergio Barroso , técnico del equipo se mostró “contento”, pero prudente, “no quiero lanzar las campanas al vuelo, cualquiera que no haya visto el partido creerá que fue fácil y un espectáculo, pero hay que saber las condiciones del partido. A nosotros nos falta un salto de calidad para luchar por cotas mayores”

El preparador azulino reconoce que “estamos haciendo una gran temporada”, pero una vez logrado los 30 puntos, “siempre quiero más, ahora la gente quiere lograr un segundo objetivo, pero hay que ser realistas, hay que elevar el nivel, contra equipos de la parte baja tampoco es que hayamos demostrado demasiada superioridad ”

Sergio Barroso prefiere no hablar de otros objetivos, “porque las sensaciones que hemos dado últimamete no me han terminado de convencer. Creo que la clave está en la humildad que tengamos. Estos chavales se merecen todo tipo de elogios cuando hemos competido como jabatos en todas las canchas sabiendo de nuestras limitaciones y fortalezas, pero me preocupa, y sería fallo mio, que se crean que son equipo 'de zona europea' (usando una metáfora futbolera) cuando aún no lo demostraron. La versión de mi equipo que me gusta y con la que me identifico es cuando, es solidario, corre los 40 metros una vez y otra, tiene una ambición desmedida por mejorar y adquirir nuevas competencias, y desea hacerse un nombre, pero también reconozco que me preocupa que nos equivoquemos acerca de lo que somos”.

