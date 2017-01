Gallar abre la puerta

Agotado el derbi y todo lo que le rodea, la atención en torno a la Cultural se centra en los movimientos que se van a producir en su plantilla y, en concreto, en el futuro de Alex Gallar, que en los próximos días cambiará de aires rumbo al RCD Mallorca.

El jugador espera la llamada que confirme la finalización de las negociaciones entre ambos clubes que han estado marcadas por la discreción hasta el punto de negar la mayor, como hicieron públicamente los responsables del equipo balear.

Mientras en el seno de la Cultural nunca se desmintió la operación y se dejó el futuro del jugador en el aire, Maheta Molango, consejero delegado del Mallorca, y Javier Olaizola, entrenador, se desmarcaron días atrás del fichaje de Gallar. "No es una proridad en este mercado", llegó a afirmar el técnico.

La realidad es que las negociaciones existen, que se ha discutido el montante final de la venta (la cláusula de rescisión asciende a 100.000 euros) y que, en su domicilio de León, Gallar está listo para decir adiós al equipo que le catapultó en cinco meses excepcionales y afrontar su nuevo desafío, en la Liga de Fútbol Profesional y en unas condiciones irrechazables.

Su último servicio parece haberlo prestado ya. A pesar de las dudas que podía generar su situación, Gallar fue uno de los mejores del cuadro leonés ante la Ponferradina, especialmente en la segunda mitad generando las principales acciones de peligro. Quería jugar el derbi a toda costa y lo hizo, sin mirar más allá, sin reparar en los vericuetos del destino.

Por su parte, la Cultural hace tiempo que busca un sustituto para uno de sus mejores hombres e insistirá en Aridai Cabrera, futbolista de tronío en la categoría y que está liderando la gran temporada del Valencia Mestalla, cuarto clasificado en el grupo III. Diez goles llevan el sello del atacante, que, como viene informando Radio León, ya se ha puesto en contacto con integrantes del plantel culturalista. Aridai vendría avalado por Óscar Cano, director deportivo de la Cultural, que tuvo a sus órdenes al canario en su etapa en el Betis B.

Habrá más movimientos en el Reino de León, pero antes de contratar, la Cultural debe dejar salir. Rubén de la Barrera se ha mostrado reacio a impulsar la marcha de alguno de los jugadores que menos han entrado en sus planes y solo en el caso de que hubiera alguna petición de salida se activarían las llegadas. Ya no es un secreto que César Morgado vería con buenos ojos aprovechar alguna de las propuestas con las que cuenta para disponer de más minutos. En su Extremadura del alma se le abren nuevas puertas.

La licencia del central (la Cultural no dispone de fichas de jugadores mayores de 23 años) podría ser destinada a reforzar el puesto de lateral derecho en la que Ángel Bastos está siendo exprimido y es el jugador que más minutos ha disputado. Desde hace varias fechas suena con fuerza el posible interés en Óscar Rubio, actual jugador del UE LLeida, que, a pesar de ser uno de los fijos en su equipo, podría buscar en enero lo que ya intentó el pasado verano, es decir, cambiar de destino. De hecho, el Lleida ya estaría posicionado en el mercado para buscarle un sustituto y habría lanzado sus redes por Aythami, lateral del Baracaldo.

Otra de las prioridades es mejorar el ataque, complementar a Benja, dotar al equipo de otra solución ofensiva tan necesaria y de la que adoleció en los últimos encuentros. Jaime Moreno, que participa en la Copa Centroamericana con la selección de Nicaragua, no ha gozado de muchas oportunidades, pero su condición de jugador sub 23, llegado el caso, solo permitiría una incorporación de la misma franja de edad. ¿Habrá sorpresas en las salidas y en las llegadas? La Cultural trabaja en la sombra para, sin amenazar la vigencia de un once base que no tiene parangón, no quedarse atrás y dar un nuevo golpe de efecto. En Ponferrada (Yuri) y en Santander (apuntan a Beobide y Abdón Prats) ya han puesto toda la carne en el asador.

