UPA-COAG pide la disolución de la Cámara Agraria provincial

La Alianza UPA-COAG responde a Asaja y se muestra contraria no solo a que una gestora asuma el control de la Cámara Agraria provincial, como demanda el sindicato, sino incluso a la permanencia del órgano. De hecho, instan a la Junta a su disolución.

El secretario general de UGAL-UPA, Matías Llorente, ha salido al paso de las declaraciones del secretario de Asaja, José Antonio Turrado, en las que pedía que una gestora compuesta por el actual plenario de la Cámara Agraria asumiera su control hasta que la Junta decidiera sobre el futuro de las Cámaras. La Alianza se niega a esta posibilidad y exige además la disolución del órgano al entender que no tiene ni utilidad, ni competencias.

"No hacen falta gestoras, que sigan el ejemplo de la Cámara de Palencia y se disuelva. Si no hay valor para ello, le pedimos a la Consejería que actúe y acabe con las cámaras agrarias, que no tienen ningún tipo de competencia, y no queremos ningún ocupa en ellas", ha manifestado Matías Llorente.

