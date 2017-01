As novidades do culebrón Pedraza

O extremo esquerdo do Club Deportivo Lugo, Alfonso Pedraza, quedará no cadro albivermello, cando menos, ata que finalice a tempada. Fontes de primeira man coñecedoras da situación e dos últimos movementos arredor do xogador afirmaron que o atacante cedido polo Vilarreal non ten interese por moverse do Anxo Carro.

As mesmas fontes apuntaron que o futbolista que está a ser unha das revelacións da Liga 1,2,3 está moi contento e integrado na cidade lucense, e non hai ningunha posibilidade de que marche cedido ao Spórting de Gijón, como trascendeu na prensa durante os últimos días.

