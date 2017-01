O Burela quere facer historia

Vista Alegre vivirá este martes o primeiro paso cara ao soño da final de Copa do Rei. O Pescados Rubén Burela FS saltará á pista ás 21.00 horas, no partido de ida de semifinais, para pelexar contra o Magna Gurpea, sétimo en liga e un rival moi complicado, ao que os laranxas nunca puideron vencer.

O conxunto mariñán ten depositada toda a súa ilusión neste gran premio nunha etapa na que a liga lle está dando as costas. Terá a oportunidade de pelexar por un soño que pode facer desaparecer todas as sensacións amargas que están xerando os resultados adversos das últimas semanas. A cita de Copa pode ser un refacho de aire fresco para que a escadra laranxa recupere a boa senda de emocións e de números.

O vestiario laranxa non poderá contar con Cuco, Bellvert e Edu, por lesión. Nas filas dos de Imanol Arregui seguen sendo baixa Eric Martel e Víctor. Genario, a nova incorporación, non poderá debutar aínda.

Volta

A semifinal decidirase o martes 7 de febreiro en Anaitasuna, ás 20.00 horas, nunha semana na que navarros e galegos se volverán ver as caras en Vista Alegre, coa xornada 19 de liga.

Comentarios