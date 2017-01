El reptilario del Zoo de Madrid cierra definitivamente

300 reptiles y otros animales que ya no estarán en el Zoo Aquarium de Madrid. El parque ha cerrado su reptilario de forma definitiva porque no cumplía con la normativa de espacios públicos del Ayuntamiento de Madrid.

El pabellón de Naturaleza Misteriosa fue inaugurado en 1987 y la dirección no tiene pensado abrirlo más. No se va a reformar para adaptarse a la normativa, si no que a largo plazo el Zoo plantea construir un nuevo pabellón más moderno.

La exposición actual contaba con cerca de 300 animales entre reptiles, anfibios e invertebrados que no son propiedad del Zoo Aquarium de Madrid, sino de la empresa BioSistemas. La compañía se hará cargo ahora de los animales, aunque desde el parque insisten en que están abiertos a colaborar y ayudar en la conservación de estos animales.

De hecho, la empresa y Parques Reunidos (empresa propietaria del Zoo Aquarium) también colaboran en el otro parque zoológico de la región, Faunia.

Este último verano, el Pabellón de Naturaleza Misteriosa celebraba el nacimiento de cinco varanos cocodrilos, siendo el único zoo europeo que lo conseguia hasta la fecha. Ahora, solo unos meses después, el pabellón cierra para siempre a la espera de la construcción de un nuevo espacio para los reptiles.

