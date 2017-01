Los accidentes laborales volvieron a aumentar en 2016

En 2016, 87.220 personas sufrieron algún accidente laboral en la Comunidad de Madrid, 5.970 accidentes más que el año anterior. Con éste son ya cuatro años consecutivos de aumento de los accidentes.

El mayor aumento se registró en el sector servicios, con 54.645 accidentes, frente a los 51.511 del 2015. También es preocupante la construcción, donde 8.104 personas sufrieron algún tipo de accidente en el trabajo, 969 más que en 2015.

En cuanto a la gravedad de estos accidentes, 80 de ellos resultaron mortales, de manera que la cifra se mantiene igual que en 2015. Sí aumentaron los accidentes graves, hubo uno más; y crecieron muchísimo los leves, con 5.923 más.

Más accidentes en el camino

Actualmente, la cifra más preocupante no es la de los accidentes en el puesto de trabajo, sino los accidentes in itínere, durante el desplazamiento hacia o desde el lugar de trabajo. En el 2016 crecieron un 9,7%. "Tenemos pedir a las empresas y a la administración que haga planes de movilidad para que estas cifras no sigan creciendo", dice Susana Huertas, secretaria de salud laboral de UGT Madrid.

Los sindicatos reclaman además al Gobierno de Cristina Cifuentes que ponga en marcha del V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales para los próximos 3 años. El Gobierno regional, por su parte, destaca que Madrid es la región española con menor incidencia de accidentes.

