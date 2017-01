Femen irrumpe en la presentación de la figura de Trump en el Museo de Cera

En medio del acto de presentación de su figura de cera, esta mañana irrumpía una mujer con tinta como única vestimenta en la parte de arriba. El mensaje escrito en su piel era el mismo que repetía una y otra veza voz en grito: “Hay que coger de los huevos al patriarcado".

También llevaba escrito en el pecho con letras negras "grab back" y en la espalda "grab patriarchy by the balls", frase que ha gritado en inglés y luego en español, en alusión a "Grab them by the pussy".

Sus palabras eran ahogadas solo por la música, subida en el momento justo. El personal del Museo de Cera de Madrid intentó tapar a la activista los pechos primero con la gorra roja que lucía Trump, luego con la chaqueta que ella misma había tirado al suelo. Pero terminó siendo expulsada del recinto después de que llegara a tocar los genitales de la figura de cera que representaba a Trump.

Femen ha reivindicado la acción en un tuit con este mensaje :

FEMEN acaba de agarrar por las pelotas a la figura de Trump en Madrid! GRAB PATRIARCHY BY THE BALLS pic.twitter.com/ZMW2AiGHVt — FEMEN Spain- España (@FemenSpain) 17 de enero de 2017

Trump, sin Melania

Trump ha llegado para quedarse. Eso sí, ha venido solo. Por ahora no le acompaña Melania, su mujer, que llegará previsiblemente en mayo. Fecha en la que los técnicos creen estará terminada su doble de cera.

Mientras tanto compartirá sala con otros dos presidentes, no sabemos, si muy de su gusto: Kennedy y Barack Obama.

