El IME calma la polémica

El Instituto Municipal de Deportes (IME) del Ayuntamiento de Palma ha decidio prorrogar hasta septiembre la obligatoriedad del pago de la cuota anual del abono del IME a los deportistas y entrenadores federados que pertenecen a algunos de los clubes deportivos que hacen uso de los polideportivos municipales de Son Moix, Son Hugo, Germans Escalas y Rudy Fernandez.

El Ayuntamiento ha decidido tomar esta medida tras la polémica y protestas surgidas por parte de los clubes afectados que no entienden ni comparten esta decisión de que sus jugadores y entrenadores tengan que pagar el abono al IME des de este mes de enero, cuando el club ya paga por el uso de las instalaciones.

La regidora de cultura y deportes del Ayuntamiento de Palma, Susanna Moll, explica en una entrevista en SER Deportivos Baleares que esta norma se debe a la necesidad de poder controlar los accesos a estas instalaciones y no por razones de recaudación. "Entendemos que ha habido una falta de comunicación y este ha sido nuestro error y por eso aplazamos la norma hasta septiembre".

Los clubes afectados creen que la norma no es equitativa para todos y por ello reclaman su retirada así como también una reunión conjunta con el Ayuntamiento para encontrar una solución. Explican que no es igual para todas porque no afecta a todos los deportes por igual y sólo a los clubs que usan los grandes polideporitvos y no a los que utilizan pabellones más pequeños.

Una solución definitiva podría llegar en 2018 avanza Susanna Moll: "Ahora tenemos dos modalidades de tarjetas, la de abonado y la de cursillista, estudiaremos la posibilidad de implantar un tercer modelo de tarjeta para solucionar estos casos, pero esto ya sería en la ordenanza de 2018".

