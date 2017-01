La recuperación del patrimonio de Lorca, referente internacional

En 2011, se llegó a hablar de los daños causados en el patrimonio histórico de Lorca por los terremotos del 11 de mayo como "la mayor catástrofe patrimonial en Europa desde la II Guerra Mundial", en palabras del entonces consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz. Cinco años después, el Ministerio de Cultura asegura que ya se han invertido 60 millones de euros de lo que se contemplaba en el Plan Director para la recuperación del Patrimonio Histórico de Lorca, lo que supone el 98% del presupuesto previsto.

"Ha sido un proceso único a nivel internacional, por su magnitud, por la eficiencia de los trabajos y por sus resultados", ha asegurado el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, quien no dudaba en asegurar que este proceso "tendrá un lugar en la historia de nuestro país".

La ciudad de Lorca presume de su patrimonio recuperado y lo hace con la celebración de la Comisión Mixta de Seguimiento del Plan Director, encargada de supervisar la ejecución de este documento que, en 2014, fue reconocido con el Premio Nacional de Conservación y Restauración y varias de sus intervenciones han merecido el Premio Europa Nostra 2016.

El director del Instituto de Patrimonio Cultural, Alfonso Muñoz Cosme, ponía de manifiesto que este Plan Director es una herramienta de la cual no había precedentes y que la muestra está en que en países como Italia, Haití o Ecuador no han conseguido los avances que se han dado en Lorca en cinco años: "Son procesos realmente difíciles, un plan director como el de Lorca es algo que no se ha experimentado nunca y que será una experiencia que servirá a otros países".

Cadena SER

Coincidiendiendo con esta reunión se presenta el volumen-catálogo ‘La recuperación del patrimonio cultural de la ciudad de Lorca’, que resume las diversas actuaciones realizadas por las distintas administraciones y otras entidades públicas y privadas a lo largo de los últimos cinco años en la localidad. La difusión de sus trabajos a través de esta publicación se verá completada próximamente con otras actuaciones como la organización de unas Jornadas Técnicas conclusivas y una exposición itinerante.

La directora general de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, María Comas, ha destacado la colaboración entre las tres administraciones públicas implicadas en esta tarea, "un buen hacer que se ha demostrado fundamental. De no haber ido de la mano esta recuperación del patrimonio lorquino habría sido imposible".

También se celebra este martes la ceremonia en la que se hará entrega de las placas conmemorativas de los Premios Unión Europea de 'Patrimonio Cultural Europa nostra' a seis iglesias de Lorca, galardonadas por los proyectos de recuperación llevados a cabo tras los terremotos de 2011. Será a las 12 de mediodía en la iglesia del Carmen. Estas seis iglesias son: San Patricio, San Mateo, San José, Santiago, Nuestra Señora del Carmen y el convento de San Francisco.

