El PSOE dice "no" a la moción de censura

Los miembros de la ejecutiva local del PSOE de Ourense cerraban ayer la puerta a un gobierno alternativo al Partido Popular en el Concello, esgrimiendo que "no se dan las condiciones políticas para una alternativa de izquierdas en Ourense". Y deja claro que la izquierda actualmente cuenta en el Concello con nueve ediles -los 6 del PSOE y los 3 de Ourense en Común-, por lo que están "sin apoyo para un gobierno alternativo.

La ejecutiva local socialista considera que "dada la trayectoria de DO no pueden participar en un gobierno que no hay confianza para lograr un equipo de gobierno solvente desde una apuesta de política progresista y de izquierdas para la ciudad".

