Si son urgencias ¿por qué tanta espera?

Quienes tenemos la fortuna de trabajar pagamos a la Seguridad Social. Pagamos por un servicio que, afortunadamente, no siempre usamos pero que al que, de vez en cuando, no tenemos otro remedio que acudir. Solos o para nuestros hijos.

Es cierto que hay gente que va con más facilidad que otros pero no conozco a nadie que quiera ir a Urgencias, que quiera estar enfermo. Y sin embargo, hay tiempos de espera que convierten una urgencia en todo lo contrario… un tiempo que desespera.

Urgencia viene de necesidad, de urgente, de algo inmediato que apremia y para lo que no se puede esperar. Así lo determina también el servicio médico que clasifica los casos, y acorta los tiempos, dependiendo de lo que a cada paciente le pase.

También es verdad que hay un factor sobre el que nadie puede trabajar: el hecho de la concurrencia de varios casos al mismo tiempo pero pagamos para que eso también pueda ser previsto. Para que el supuesto sea el más alto posible. Es decir, que haya suficientes médicos y enfermeros para atender, al mismo tiempo, el mayor número de urgencias posible. Y también que haya sitio, y sitio en condiciones. Recientemente me decía un médico que tienen muchas esperanzas puestas al respecto en el nuevo hospital… sobre todo a nivel de espacio. Pero de nada serviría una mejor, y más grande, instalación si el número de facultativos es el mismo. Si se siguen amortizando jubilaciones y no se habilitan nuevas plazas.

Está pasando que, además de pacientes con quejas a los servicios que velan por los derechos de los consumidores, llegan también en Palencia enfermeros quejándose porque deben hacer más de lo que estipula su contrato. Y en este caso en el que hablamos de algo tan sagrado y primordial como es la salud con un peligro añadido: obviamente un médico, un enfermero no puede atender igual después de un montón de horas seguidas trabajando.

No es todos los días, pero el panorama a menudo del vestíbulo de entrada al servicio de urgencias es todo lo contrario a lo que debiera ser: la sala para niños ocupada por familiares que acaban de perder a un ser querido porque no tienen otro espacio para hacerlo. Enfermos que desesperan durante horas esperando que les vean. Llantos de niños que requieren ya de una atención… En fin, que pagamos por un servicio mejor… no por este. Y que si son urgencias… que lo sean… Recórtense de su sueldo (los que mandan) Dejen de robar (los que roben) pero no jueguen con la salud ni con la espera. Si son urgencias… ¿por qué tanta demora?

