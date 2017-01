"Caparrós ha salido caro. Martín también"

En las últimas horas se ha especulado con que Caparrós puede haber acordado un finiquito con Osasuna que oscila entre los 800 mil y los 600 mil euros según la fuente consultada. Luis Sabalza, presidente de Osasuna no ha querido aclarar los datos: "Es confidencial. Nunca hemos dado datos de rescisiones de contratos de jugadores ni de entrenadores", ha apuntado.

De la misma manera Sabalza confesaba que el doble relevo al frente del banquillo "ha salido caro". Y es que el de Martín Monreal se ha rumoreado que ha costado cerca de 1 millón de euros a las arcas rojillas, y unos 800 mil el de Caparrós.

Respecto a la ficha del nuevo inquilino del banquillo, el presidente ha dicho que no han hablado con Vasiljevic de su sueldo como entrenador, "lo cual no dice que no lo vayamos a hacer", matizaba sabalza. Por lo tanto, por el momento el actual entrenador rojillo cobra su sueldo de director deportivo acordado con la directiva.

Comentarios