Les Biblioteques Xavier Amorós i Pere Anguera, sota mínims

Les Biblioteques de Reus, la Xavier Amorós i la Pere Anguera funcionen sota mínims. Fa temps que s'ha fet evident la necessitat d'ampliar el personal. A més, amb l'obertura total de la biblioteca Pere Anguera, el passat 17 de desembre, es preveia contractar dues persones, però l'Ajuntament no pot ampliar plantilla per les restriccions estatals. Els treballadors exigiran explicacions a la direcció i al govern reusenc i no descarten mobilitzacions.

De fet, aquest cap de setmana, la Biblioteca Pere Anguera ha obert en dissabte per primer cop. Tot i això, encara no saben com cobriran el torn del pròxim cap de setmana. Fins al moment, solucionen la manca de personal amb canvis de torn i ampliació d'hores que no saben si les recuperaran. La situació, però, s'ha tornat insostenible i, en el cas que no s'ampliï la plantilla, el govern hauria de decidir si es pot mantenir les dues biblioteques obertes durant el dissabte. Els empleats estan en converses perquè exigiran una solució i una millora de les seves condicions. Encara no han concretat com actuaran, però no refusen emprendre accions perquè atenguin la seva situació.

Per la seva banda, la regidora de Cultura, Montserrat Caelles, ha reconegut la situació i ha admès que ‘m’ha arribat l’alerta’. En aquest sentit, ha assegurat que ‘des del departament de Recusos Humans de l’Ajuntament s’hi està treballant i, potser, la previsió que havíem fet no acomplien totalment amb la realitat amb la qual ara ens hem trobat’. Tot i mostrar la voluntat de solucionar la problemàtica, Caelles no ha concretat com s’ampliarà el nombre de treballadors d’aquests equipaments. Cal destacar que l’Ajuntament de Reus no pot contractar per restriccions estatals, la llei RSAL.

