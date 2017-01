"Stelar" serà el nom de l'espectacle del Cirque du Soleil aquest 2017

El Cirque du Soleil torna a fer estada a Andorra, en aquesta ocasió amb l'espectacle 'Stelar'.

Es tracta d'un nou muntatge que la companyia canadenca ha creat especialment per ser representada al Principat. La proposta s'emmarca en el cicle d'espectacles anomenat 'Scalada', que durant cinc estius seguits ha portat la singular posada en escena del Cirque du Soleil a Andorra la Vella.

Les representacions del muntatge 'Stelar' tindran lloc del 1 al 30 de juliol en un total de 22 sessions de dimarts a dissabte. La companyia s'acomiadarà del principat, com a mínim aquest 2017, amb una representació extra l'últim dia, que cau en diumenge.

El director de producte i nous projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha confirmat aquest dilluns que negociarà un nou format d'espectacles amb la companyia canadenca per properes edicions. De moment, aquest any i tal com han requerit els espectadors a través de les enquestes, es millorarà la visibilitat. Stelar tindrà tres números exclusius per Andorra.

L'espectacle comptarà amb 5 mil places per sessió, de les quals 2400 seran en peu i gratuïtes; i 2600 assegudes. Les entrades tindran un cost de 18 euros si es compren anticipàdament, i 20 el mateix dia. En total, 110 mil persones podran gaudir del muntatge durant aquestes 4 setmanes.

El pressupost de 'Stelar' s'eleva als 3 milions i mig d'euros, incloent el cost propi de l'espectacle i la logística. Els organitzadors esperen recaptar més d'un milió d'euros amb la venda d'entrades.

