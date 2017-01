DA demana una reflexió conjunta sobre la presó provisional

DA creu que cal una reflexió política conjunta sobre la presó provisonal i recorda que va ser el Consell General qui va decidir modificar el codi de procediment penal que permet situacions com la de Joan Pau Miquel.

Almenys així ho ha manifestat el conseller taronja i advocat Carles Jordana a l'Hora Andorra.

Jordana ha recordat que la modificació del codi de procediment penal va preveure les pròrrogues de presó preventiva per permetre als batlles finalitzar les instruccions que, com en el cas de BPA, "poden ser molt complexes". I ha recordat el gran nombre de casos de reus que "en quedar en llibertat condicional han fugit del país".

El conseller taronja és partidari de no esgotar la situació de presó preventiva i també d'altres fòrmules com l'arrest domiciliari i la monitorització sempre que no hi hagi cap risc que posi en perill la investigació judicial.

Jordana, però, s'ha preguntat "quants casos hi ha hagut com el de Joan Pau Miquel i ningú no n'ha parlat perquè eren quinquis o camells?".

Jordana també ha volgut remarcar que el TC amb la sentència de Joan Pau Miquel ha exercit de tercera instància, una figura innexistent a Andorra sobre la què creu que també cal valorar com a polítics.

L'oposició, sense entrar a valorarla situació processal de Joan Pau Miquel, sí que considera que hi ha hagut certa desigualtat de tracte entre l'exconseller delegat de BPA i altres acusats en la mateixa causa.

Així ho han comentat Silvia Bonet d'SDP, Gerard Alís, del PS, i Carine Montaner de Liberals a la tertúlia de consellers de l'Hora Andorra d'avui.

