Bartumeu denuncia que no s'ha respectat la pressumpció d'innocència en el cas Miquel

El president d'SDP, Jaume Bartumeu, denuncia que en el cas de Joan Pau Miquel no s'ha respectat la pressumpció d'innocència.

El president de la formació ha afirmat que s'ha mantingut 2 anys en presó provisional l'exdirectiu de BPA, prejutjant que hi haurà una sentencia condemnatòria. I segons ha assegurat, en aquest cas s'ha actuat així per guanyar temps, i incomplint el dret a la presumpció d'innocència.

Són paraules del president d'SDP, en una roda de prensa on ha denunciat com a partir del 2020, i si no canvien les coses, els andorrans necessitaran un nou document per poder viatjar per Europa. Una mena de visat que fins ara no necessitaven i que cap altre país tercer requerirà.

I és que segons SDP, el Sistema Europeu d'Informació i Autorització de Viatges (ETIAS), un requisit que la UE vol implementar abans del 2020 amb l'objectiu de controlar l'entrada de persones dins les seves fronteres, preveu que els ciutadans andorrans hagin de una autorització prèvia abans de desplaçar-se dins la UE, un requisit que costarà cinc euros i que tindrà una vigència de cinc anys.

Segons Bartumeu, la desaparició d'Andorra dels països exempts podria estar motivada per l'increment del contraban de tabac cap a França o per la recent aparició d'Andorra com a epicentre de diverses operacions de blanqueig.

