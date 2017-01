El vent i el gel causen alguns incidents i des de de Protecció Civil es continua demanat precaució.

Un vidre dels ascensors panoràmics de la plaça del Poble d'Andorra la Vella s'ha després aquesta matinada sense, causar, afortunadament, danys personals.

Segons han informat des del Comú de la capital, el fet ha succeït cap a les tres de la matinada, i encara es desconeixen les causes, tot i que s'especula amb el fort vent i l'acumulació de gel i neu.

D'altra banda, un camió ha sortit de la via a la carretera de la Comella i ha provocat algunes retencions cap a les nou del matí. El gel podria ser la causa de l'incident. A diferència d'ahir no hi ha hagut grans problemes de circulació per accedir a les escoles.

Des de Protecció Civil han demanat precaució davant les plaques de gel que es puguin formar a les voravies i a les carreteres. Durant la nit el COEX, ha tirat sal per evitar les glaçades i des dels comuns també estan fent el mateix, tenint en compte l'important descens de temperatures, que poden superar els 20 graus negatius a cotes altes. El director de Protecció Civil, Francesc Areny, també ha fet una crida als propietaris d'edificis perquè purguin la neu dels llosats.

Pel que fa al perill d'allaus continua sent elevat en un nivell de 4 sobre 5.

Des del Govern, han anunciat que demà sí que hi haurà esquí escolar, ja que es preveu una disminució del descens de les temperatures i una disminució del vent.

