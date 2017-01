Després de classificar-se per la Copa, els jugadors del Morabanc ja pensen en la segona volta i en l'assignatura pendent; guanyar fora de casa.

D'altra banda, l'equip ha fet públic el procés per adquirir l'abonament per tots els partits de la Copa, serà l'única manera de presenciar el partit davant el Madrid, ja que no es poden comprar entrades per aquest sol partit. El club disposarà de 370 abonaments que vendrà a les seves oficines fins el 24 de gener.

