Jo preferisc avisar

Resulta curiós açò de treballar en un mitjà de comunicació i donar la informació meteorològica. Hi ha que es queixen perquè anunciem fred i no arriba. I en xarxes socials acusen els mitjans, i als periodistes que contem les coses, d'alarmistes. Pregunte jo que dirien eixos si no diguérem res i el fred arribara de sobte. Ja ho dic jo: es queixarien igualment. La dita popular diu: "de fútbol y medicina todo el mundo opina"... Sí, i jo afegiria: de l'oratge també. Hem dit des que sabérem del temporal que ve que arribaria hui, que el pitjor ho esperem per la matinada de dimarts a dimecres. I si no arribara, que arribarà, el fred... jo, encara que m'haguera enganyat, m'alegraria perquè la nostra funció és que vosté estiga preparat i que la cosa no arribe per sorpresa i algú puga dur-se un desagradable esglai.

