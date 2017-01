El Celta quiere vender a Orellana, al que Berizzo ha apartado del equipo

Eduardo Berizzo emplaza a Fabián Orellana a buscarse equipo. Así de contundente ha sido el Toto quien ha asegurado que el chileno no volverá a jugar con el Celta de Vigo en tanto en cuanto él sea el entrenador. La causa, que no ha querido detallar, ha sido una falta de respeto inaceptable, en lo personal y en lo colectivo. De hecho el futbolista no ha entrado ya en la convocatoria para el partido de Copa que medirá a los celestes con el Real MAdrid mañana en el santiago Bernabéu. Berizzo ya ha hablado directamente con Orellana para comunicarle su decisión irrevocable de no volver a contar con él, momento que el jugador, según Berizzo no aprovechó para pedir perdón. El club le busca ahora una salida en este mercado invernal. El futbolista terminaba su relación contractual con el celta de Vigo en el 2019

