No hay acuerdo en el transporte metropolitano. Ni en la interpretación del convenio ni en los motivos por los que aún no están listas las canceladoras. No lo hay pese a que la comisión se seguimiento ha estado reunida más de dos horas en esta jornada de martes. De hecho se han emplazado a una nueva reunión que pondrá un punto y seguido o un punto y final al área.

Tendrá que haber una nueva reunión de la comisión de seguimiento de transporte metropoitano para acabar de desenquistar el transporte o para enquistarlo definitivamente, depende de por donde se mire, toda vez que después de analizar la documentación que se ha puesto sobre la mesa la comisión tendrá que votar qué interpretación del convenio de transporte quiere poner en marcha. Si la que defiende la Xunta y los alcaldes del PP, que entienden que los ciudadanos metropolitanos pueden utilizar el transporte urbano de Vigo sin necesidad de haber hecho uso del transporte interurbano y que es VIgo quien se tiene que hacer cargo de ese coste - como figura en el “convenio marco” -, o si se quedan con la interpretación del concello de Vigo en la que esa opción desaparece. La cuestión es que la comisión tiene voto ponderado y tienen mayoría los alcaldes populares.

Después dela votación de la comisión si persiste el desacuerdo el convenio estaría abocado al contencioso administrativo. Pero es que los alcaldes del PP ya avisan, no aceptarán la interpretación de Vigo porque los considera, en palabras de NIdia Arévalo, "de segunda"

En todo caso muchos miembros de la comisión vivieron reuniones diferentes, o eso parecía a su salida de ella porque el concejal de Fomento de Vigo aseguró a su salida que en este sentido vehía más cerca el acuerdo, acuerdo sobre la primacía de la postura de Vigo.

En mediocomo siempre, los alcaldes del Morrazo, pidiendo acuerdo y que mientras no lo haya, si es que alguna vez se alcanza, se ponga en marcha el transporte con aquellos puntos en los que Vigo y Xunta están de acuerdo, es decir, que se incorpore el vitrasa para transbordos en viajes interurbanos.

Tampoco acuerdo en qué pasa con las canceladoras, aunque el concello de Vigo mantiene que mañana presentará la suya.

