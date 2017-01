Sobre el balance de la primera vuelta: "No puedo decir que sea bueno"

Raúl Agné ha dirigido un entrenamiento esta mañana con muchas bajas. Empezando por Zapater y Fran que se han ejercitado al margen. El primero con el objetivo de recuperar los minutos que lleva sobre sus piernas y Fran para intentar deshacerse de una vez de la tendinitis que sufre. Además, Lanzarote desde hoy y en los próximos días va a realizar un trabajo de regeneración porque viene arrastrando problemas musculares desde hace unas semanas. Por último ni Xumetra, por un golpe en el pie, ni Ángel, por molestias musculares, han podido terminar la sesión.

El que si ha estado es Marcelo Silva. El uruguayo, que a grandes rasgos está respondiendo esta temporada, ha afirmado en rueda de prensa que "un balance positivo se puede hacer cuando no te convierten. Ahora no estamos en playoff y además encajamos mucho así que el balance no puedo decir que sea bueno"

