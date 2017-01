Salva Guardia y su "curioso" balance de la primera vuelta

La competición ha llegado a su ecuador en la liga ACB con Tecynconta Zaragoza situado en 12ª posición con 6 vicotorias y 10 derrotas, a tres triunfos de la zona de playoff y con dos victorias de colchón sobre la zona roja.

Unos números que podrían ser mejores porque al equipo se le escaparon dos partidos que tenía en su mano, además de fallar en la mayoría de los finales apretados que ha disputado.

Un lastre que arrastra y arrastrará durante todo el curso porque lo perdido es imposible recuperar aunque Salva Guardia espera desde el próximo domingo que el equipo sea capaz de reconducir una situación y una dinámica que sigue siendo peligrosa a pesar de haber conseguido una victoria imprescindible contra ICL Manresa: "Ahora tenemos un partido importante frente a Unicaja en casa que tiene que hacernos ver dónde estamos tras la victoria ante ICL Manresa. Hemos pasado un mes malo y no podemos pretender arreglar en una semana todo lo que se ha hecho mal en un mes; hemos de ir paso a paso. Dimos uno el domingo y este próximo tenemos que dar otro".

El director técnico del club le puso un suficente al equipo tras la primera vuelta de la liga esperando que los jugadores puedan recuperar la competitividad que en ciertas fase de la competición si que enseñaron como principal argumento.

Aun así el grupo denota falta de caracter y sobre todo falta de físico. "Nos falta un jugador así tanto por fuera como en la pintura: un jugador exterior que pueda defender a todo el mundo y uno interior que cambie tiros. Pero tenemos que compensar esa falta de físico con actitud y ganas. En el triple hemos de mejorar porque aun jugando mal te permite estar en los partidos. Con Adas lo hemos hecho, pero seguimos siendo penúltimos".

El club pudo buscar un exterior físico pero optó por la continuidad de Juskevisius mientras que sigue estudiando fórmulas para poder reforzar el juego interior ante la nula aportación de Kraljevic.

La única opción pasaría por negociar una rescisión de contrato que de momento el jugador no contempla pero "mientras lo tenga ha de dar el cien por cien. De momento no lo ha dado y si no lo da buscaremos otras soluciones. La situación económica es la que es y el mercado no es fácil en estos momentos. No descarto hacer incorporaciones".

El pívot bosnio ya estuvo en el punto de mira de Andreu Casadevall en el arranque de temporada cuando declaró públicamente que "es un jugador blando y está muy blando".

Carencias físicas agravadas porque el técnico de Santa Coloma apenas tiene rotaciones de garantías en ciertos puestos siendo la plantilla más corta de lo que numéricamente es aunque curiosamente Salva Guardia no piensa que la comisión deportiva que formó el proyecto para la temporada 2016/2017 fallará en la concepción del grupo.

Por otro lado después de calificar de aprobado muy justo el rendimiento del equipo no puso ni un pero al máximo responsable del banquillo porque "el trabajo diario de Andreu es impecable: cómo lleva y lo que transmite al grupo. Eso los jugadores han de expresarlo en la cancha."

El próximo domingo Tecnyconta Zaragoza comenzará en el pabellón Príncipe Felipe y frente a Unicaja Málaga la segunda vuelta de la competición con el objetivo prioritario de abrir una distancia definitiva con la zona de descenso para terminar la liga regular lo mas alto posible.

Hoy por hoy disputar el playoff es un sueño pero a veces los sueños se cumplen.

Comentarios