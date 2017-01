No se creen el perdón del cura

Los vecinos de San Carlos del Valle no descartan manifestarse ante el obispado de Ciudad Real si la diócesis sigue sin dar respuesta a la demanda que han elevado, en varias ocasiones; el traslado del párroco, cansados de sus polémicas decisiones. Se lo viene contando la Cadena SER. Aunque el cura pidió perdón en la misa del domingo, asegurando que no se volverá a repetir, la ciudadanía no se lo cree y quieren que se vaya.

El alcalde José Torres insiste que la gran mayoría de los cristeños creen que no es un "perdón sano".

En la Cadena SER han sido numerosos los testimonios de los vecinos contando sus desencuentros con el sacerdote; desde una de las vecinas más adineradas a la que le negó la comunión, en varias ocasiones, por recortarle el donativo de 6000 euros que aportaba su familia; negativas que ha rozado, para muchos, con el escándalo. Como explica José Rodriguez, tuvo que recurrir al vicario de La Solana para que enterrara a su mujer, porque el día del sepelio, al párroco no le venía bien. Ha sido tal la indignación causada en esta familia que han preferido celebrar las misas en homenaje a la fallecida en La Solana. "Demasiados líos buscando solo el dinero", lamenta.

De estos malos modos no se han salvado ni los jóvenes, -no permite que toque la banda del pueblo- ni los niños que van a catequesis. De todo el rosario de "incidencias" que los vecinos han relatado en los medios, José recuerda que se ha negado hasta bendecir una ermita.

El alcalde no se cansa de repetir que hay razones sobradas para que el obispado tome medidas. No quieren que continúe representando a la iglesia por más tiempo.

Comentarios