Gerardo Miranda: “Lo anormal es ver a Las Palmas sin casi poder hacer nada”

El ex defensor del Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas y selección española, Gerardo Miranda, explicó en Cadena Ser Las Palmas que los catalanes salieron fuerte desde el primer minuto porque “necesitaban ganar sí ó sí porque de lo contrario se podían despedir de la lucha por la primera plaza; por eso realizaron un gran partido poniéndoles las cosas realmente complicadas a Las Palmas”.

Para él se notó que el Barca “se jugaba demasiado ya que perder en el Nou Camp podría haber sido una tragedia. Se les notó muy motivados y puede que la Unión Deportiva saliera un poco relajada, aunque no creo que fuera así y sí más por los méritos de los culés. También creo que el primer gol, que llega rápido, hace daño y a partir de ahí UD no es capaz de tener continuidad en su juego sin dar varios pases seguidos, Metieron cinco, pero pudieron ser muchos más si no es por Varas”, subrayó.

Se podría entender que el Barcelona se tomó más en serio el partido, pero Miranda no lo ve así puesto que considera que “siempre juegan y Las Palmas lo conocía, pero no presionaron tanto y así es complicado plantarles cara”, detalló.

Considera que con los goles en contra los de Setién “tuvieron que cambiar de plan, pero les costó. Se podría pensar, por la forma de jugar, que le podría haber plantado cara, pero se encontraron con unas dificultades a las que no estaban acostumbrados.

Siempre no se puede jugar bien, pero esa misma semana hicieron un partido muy bueno y con personalidad ante el Atlético, ya que no es fácil ganar en el Calderón, y aunque sea normal que te gane el Barcelona, lo anormal es ver a Las Palmas sin casi poder hacer nada”.

Roque Díaz: “No nos dejaron ni tocar el balón más de cinco veces”

El ex jugador amarillo y presidente de ex jugadores amarillo, Roque Díaz, dijo que “no jugamos contra el Unión Grupo ni ante un equipo de medio pelo; lo hicimos ante el Barcelona, que te hace pagar caro cualquier error o facilidad que le des”.

Para el que fuera defensa en Primera División “la realidad dictaminó que los muchos errores propios, la enorme presión que ejercieron los culés y la gran calidad que tiene arriba terminó decidiendo”.

Lamenta que a los de Luis Enrique se les dejara jugar “con demasiadas distancias para moverse con mucha facilidad. Nosotros les dimos metros, les dejamos maniobrar y ellos no nos dejaron ni tocar el balón más de cinco veces. Si encima realizaron acciones técnicas bestiales, lo mejor es que a pesar de los cinco encajados no cayeran más, porque Varas estuvo sensacional evitando un resultado mayor”.

A él le duele “cualquier derrota” aunque “sea abultada como esta”, algo “que yo también padecía”

