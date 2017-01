Las Palmas espera a una respuesta de la FIFA para poder presentar a Calleri y Toledo

La entidad amarilla ha formulado una petición de autorización a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para poder asegurarse de que ambos refuerzos cumplan con la normativa requerida después de haber llegado a un acuerdo con representantes, jugadores y dueños de sus derechos federativos.

El problema está en que al vestirse de amarillo sería el cuarto club distinto en el que participarían en la presente temporada, y para no encontrarse con desagradables sorpresas posteriores se busca la respuesta afirmativa del ente internacional, según informó la Cadena Ser este lunes.

Calleri ha estado inscrito en el Deportivo Maldonado, Sao Paulo y West Ham, mientras que Hernán Toledo ha estado en Vélez, Deportivo Maldonado y la Fiorentina, pero al tratarse el Maldonado de un supuesto fondo de inversión y no haber jugado con dicho club no debería contar, por lo que no tener problema para jugar en la isla, pero ya se sabe que el organismo internacional persigue este tipo de prácticas. Tras lo cual, hasta que la FIFA no desactive los problemas de interpretación y de el visto bueno, nada se moverá al no tener ninguno de los atacantes el transfer requerido.

Comentarios