Asier Antona: "El peor escenario para Canarias es seguir con un gobierno débil'

El PP sigue sin definir su posición sobre el nuevo escenario político tras la ruptura del pacto regional entre CC y el PSOE. Eso si el líder de los populares canarios, Asier Antona, que pasó esta mañana por la SER subrayó que el peor de los escenarios es un gobierno en minoría por lo que mantiene que hay dos posiblidades, o bien que los que promueven una moción de censura acepten las líneas programáticas del PP o bien que las asuma CC.

"Hemos hecho un ofrecimiento a aquellos que están todo el día hablando de una una moción de censura, aquí está el Partido Popular, estas son nuestras recetas si no quieren, no pasa absolutamente nada. Si CC quiere escuchar al PP, estas son nuestras premisas, si no no pasa nada", sentenció.

