Becas de Música y Danza en la Escuela Municipal

La Fundación Música Creativa en coordinación con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete, saca una convocatoria de plazas de Danza y Música para niños, jóvenes y adultos en la Escuela Municipal de Música y Danza ‘Andrés Segovia’.

Las plazas están abiertas a todas aquellas familias o vecinos del municipio que se encuentren con dificultades económicas y no puedan de forma particular abonar el pago de los precios establecidos para estas actividades. Por lo que deben cumplir con los requisitos de estar empadronados en Algete, no estar matriculados en dicha escuela y no superar una renta de 16.000 euros. Una iniciativa que pretende facilitar la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la formación, como asegura la edil Noemí Galán.

Los becados podrán estudiar desde música y movimiento hasta teatro infantil, así como flamenco, sevillanas, urban dance, funk o clásica, entre otras materias.

Las personas interesadas podrán inscribirse del 13 al 23 de enero en la Concejalía de Servicios Sociales, Distrito Santo Domingo, Distrito Prado Norte o a través del servicio de Ventanilla Única, ya que las actividades comenzarán el 10 de febrero.

Comentarios