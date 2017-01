La oposición en Alcorcón vuelve a pedir a David Pérez que dimita

El Debate del Estado de la Ciudad de Alcorcón concluyó con la aprobación de la propuesta de la oposición de pedir la dimisión del alcalde, David Pérez y el rechazo a las siete resoluciones del gobierno municipal del PP.

Los populares han recriminado a PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos e IUCM-LV que no den luz verde a sus iniciativas porque eso significa, dicen "que no están mirando por el bien del ciudadano y se dedican a bloquear la ciudad".

Desde la oposición han contestado asegurando en que "no son propuestas reales, ya que no aclaran costes, tiempos o maneras, sólo se trata de una declaración de intenciones "que afirman no lleva a nada".

Entre los puntos rechazados, el estudio y análisis de la zona centro; la puesta en marcha de la segunda fase del plan de recuperación y mejora de las superficies de juego en entornos deportivos. Tampoco ha salido adelante la creación de un nuevo parque familiar, ni la remodelación integral del Parque de La Paz, ni la instalación de un nuevo museo de la Ciudad.

La que sí ha salido adelante ha sido la propuesta conjunta de PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos e IUCM-LV, que suman 17 de los 27 ediles de la Corporación.

El documento señala que "es preciso reconducir la situación y retornar a una convivencia democrática y de respeto a todas las personas. Y eso, con la actitud del actual equipo de gobierno y del Alcalde no es posible".

En el documento se solicita su renuncia no sólo por las declaraciones del primer edil sobre las feministas y el aborto, sino por incumplir 36 resoluciones aprobadas por el pleno gracias a los votos de la oposición, las cuales nuevamente reclaman que se lleven a cabo.

También critica "el deterioro de la convivencia democrática en la ciudad" y pide que se implementen "las medidas organizativas precisas para desarrollar en cinco líneas de trabajo". Estas serían: regeneración democrática, apuesta por el empleo, refuerzo de las políticas sociales, apuestas por el mantenimiento de la ciudad y gestión económica y eficaz y real de los fondos públicos.

Durante el debate, el alcalde David Pérez, anunció la creación de 5.000 nuevos empleos en la ciudad en esta legislatura. En su balance de gestión, Pérez ha destacado también la reducción de "más de 380 millones de euros de la deuda del ayuntamiento".

