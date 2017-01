Joya: “Como dice el míster no sirve de nada mirar atrás”

Tras los primeros partidos de Segunda División B la machada de este Grupo II la sigue protagonizando el CDA Navalcarnero. Los de Juanjo Granero continúan en la zona tranquila de la tabla siendo 11º con 29 puntos. Los rojiblancos llevan seis jornadas sin perder y el equipo sigue siendo competitivo contra todos los equipos. Pero los rojiblancos son un equipo ambicioso y que pelea por más en cada jornada. Por eso, entre otras cosas, el Mariano González, la plantilla y el cuerpo técnico se quedó helado y con muy mal sabor de boca cuando Imanol Etxabe marcaba el 1-1 en el 93´ para el Gernika. Y es que los de Granero llevaban ganando desde el 63´tras el gol de Joaquín. Un empate que sabe para muchos a derrota pero que no quita un ápice de valor a lo que está haciendo este Navalcarnero. Joya compartió con nosotros minutos de radio en Ser Deportivos Madrid Oeste “La verdad es que nos quedamos con la sensación de haber sido derrotados. Empate de los que duelen. Tras tanto trabajo te empatan en la última jugada. Era un oportunidad de estar en una zona que es un lujo para nosotros y alejarnos del descenso”

Con Joya analizamos el encuentro “En la primera parte sufrimos más con el juego directo de ellos, lo pasamos peor. Pero en la segunda parte tuvimos más posesión y estuvimos mejor con el balón. La única clara fue la que nos metieron. Ellos ponen un buen centro y nos marcaron el empate.” Una jugada en la que Etxabe se supo desmarcar muy bien “Era un encuentro de no perder ningún marcaje, de estar atentos a las segundas jugadas, de mucha concentración y estar muy atentos. Ellos son un equipo muy directo y con delanteros muy fuertes arriba y que protegen bien el balón. La única culpa no es que falle el marcaje, esto es un trabajo de grupo y no debieron centrar y estábamos cansados… Al final es así.” Al Naval le anularon un gol en una jugada de estrategia “Tengo que verla en video. Es una jugada que tenemos muy ensayada. Si es fuera de juego es muy dudoso.” En la primera vuelta el Naval perdió allí 4-1 “Allí fuimos 2-1 hasta la parte final del partido y queríamos más y fuimos a por ello y al final nos metieron dos más. El equipo está compitiendo muy bien y damos todo en cada partido. Tenemos muy claro el camino a seguir.”

El entrenador Juanjo Granero no quiere que el equipo mire lo hecho, más bien que mire lo que tiene por hacer “Como nos dice el Míster no sirve de nada mirar atrás. Lo que hemos hecho está ahí. Pero ahora toca pensar en Leioa que será un partido difícil.” Sobre el próximo rival charlamos también con Joya “Contra ellos en la primera vuelta hicimos el peor partido de la temporada. Nos dimos cuenta de que iba la Segunda B y lo que no había que hacer. A partir de ahí fuimos más equipo, más compactos y fue un antes y un después. Es un muy buen equipo. Muy trabajado. Es un equipo muy intenso que aprieta mucho. Será difícil pero vamos a Leioa a sacar tres puntos.” A la semana que viene Leioa- Navalcarnero.

