“Si mañana el Supremo no nos da la razón estaremos ante una indefensión”

Tras la readmisión de los trabajadores en la fábrica fuelabreña en 2015, el sindicato presentó un recurso ante el Tribunal Supremo por considerar que la Audiencia Nacional había modificado una anterior sentencia de 2014, donde se establecía la reincorporación en un centro productivo, aceptando la reincorporación en un centro logístico. En el recurso que se verá este miércoles en el Supremo, esperan que se haga valer la sentencia inicial y Fuenlabrada vuelva a producir Coca Cola.

Para los trabajadores, el miércoles será “un día más” dentro de la larga trayectoria judicial del conflicto. Así lo reconoce el presidente del Comité de Empresa, Juan Carlos Asenjo, quien afirma que si el Supremo anula la sentencia de 2014, “estará mirando para otro lado y nos dejará ante una indefensión”. Considera que “el auto de ejecución no es para dictar una nueva sentencia”, como cree que ocurrió “si no para ejecutar” la que ya había y que les readmitía en un centro productivo y no en logístico.

Asenjo asegura que si la resolución no es favorable a los trabajadores recurrirán al Tribunal Constitucional e incluso a Estrasburgo. De momento, mañana, se concentrarán todos ante las puertas del Tribunal, mientras se está viendo su recurso.



Coca Cola Iberian Partners insiste en que la propia sentencia de la Audiencia estableció en su día que la readmisión se hizo ‘milimétricamente’ conforme a lo que dictaba la Justicia y asegura que el centro logístico sí funciona y tiene carga de trabajo.

Comentarios