"Nintendo Switch es una revolución"

Sin duda uno de los acontecimientos más importantes de los últimos días en el mundo de los videojuegos ha sido la presentación mundial de la próxima consola de Nintendo,Switch. Ya sabemos su fecha de lanzamiento, el próximo 3 de marzo, y hemos querido profundizar en sus detalles fundamentales con la ayuda de Omar Álvarez, responsable de prensa especializada de Nintendo.

Con Switch podremos jugar como siempre, delante del televisor, pero también convertirla en consola portátil gracias a su pantalla extraíble LCD estilo tablet, una verdadera "revolución" para Nintendo. La autonomía de la consola en este formato portátil oscila entre las 3,5 y las 6 horas, en función de la exigencia técnica del juego en cuestión. “Desde hace más de 100 años Nintendo ha desarrollado el ocio” y el juego en compañía, apunta Omar Álvarez, y esta filosofía se traduce esta vez en su controlador desmontable que puede convertirse en dos mandos y en el control de la pantalla portátil.

Nintendo Switch en su formato portátil / Chesnot / Getty Images

Pero una consola no es nada sin sus juegos. En Nintendo lo saben y de salida "la vaca sagrada del lanzamiento" será The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un título que puede convertirse "en uno de los hitos de toda la historia de la compañía". La nueva aventura rolera del elfo Link apuesta por el mundo abierto, "con un mapa de extensión abrumadora y con total libertad para recorrerlo y decidir el orden" de las misiones según Omar Álvarez.

Otro título que aprovechará los sensores de movimiento de sus mandos será 1,2, Switch, un compendio de minijuegos que saca mucho partido de la vibración HD de los mismos. Además ya están en desarrollo grandes título como Super Mario Odyssey (Navidades 2017), Mario Kart 8 Deluxe (28 de abril) o ARMS (primavera), un simpático juego de boxeo cuyos protagonistas tienen brazos extensibles tipo muelle. En este sentido, y tras los problemas de Wii U, Nintendo ya se ha asegurado el apoyo de grandes desarrolladoras para el futuro como EA con sus FIFA o 2K para las ediciones de NBA 2K.

