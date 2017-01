La fiscalía abre diligencias de investigación por la compra de cámaras en Onda Azul

La fiscalía abre diligencias de investigación por la supuesta compra irregular de las cámaras de la Televisión Municipal de Málaga Onda Azul que llevó el asunto al Ministerio Público.

Lo decidió el consejo de administración de Onda Azul el 21 de noviembre. La actual gerente de la televisión municipal Vanessa Martín, cumplió el mandato y el pasado viernes puso en conocimiento de la fiscalía las circunstancias que rodearon la compra por 84.000 euros de cámaras y equipos técnicos que se pagaron en 2015 por adelantado por la anterior gerente Fátima Salmón sin que el material llegara nunca.

Ahora la fiscalía decide abrir diligencias de investigación para dilucidar si los hechos denunciados son constitutivos de delito.

En su escrito a la fiscalía la actual dirección de Onda Azul relata cómo el importe total de la compra se fraccionó en dos expedientes para que no sobrepasaran el límite de adjudicación directa de 60.000 euros, poderlos conceder a la misma empresa y saltarse los procedimientos de contratación pública.

La forma en la que se otorgó a Gain and Peak la compra del material sin negociar otros precios, adjudicando tan opíparo contrato a esta sociedad que ni siquiera se dedicaba al suministro de material técnico, pagando sin reparos por adelantado como exigió Gain and Peak y sin que fuera reflejado en el pliego de adjudicación, sin exigir aval a la empresa y sin haber firmado un contrato previo con la suministradora.

Nunca llegó la mercancía y Gain and Peak aún no ha devuelto el total del dinero. Onda Azul no tiene ni equipos técnicos y en sus cuentas hay cerca de 20.000 euros menos que aún no ha reintegrado la empresa.

La compra de las cámaras ya se ha cobrado el puesto del director financiero de Onda Azul que fue despedido el 21 de noviembre y la investigación de los gastos de representación de Fátima Salmón a la que se imputan más de 13.000 euros en comidas, copas y transporte en su etapa como gerente.

