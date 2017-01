Jornada heladora la de hoy en la capital hace que nos acordamos aún más de la gripe. Aún más porque quien no la haya cogido esta año, seguro que tienen un familiar, un amigo o un compañero de trabajo que sí la está atravesando. Un problema que, evidentemente, cada año supone una dificultad para las empresas que cuentan con plantillas ajustadas y que deben hacer frente a las bajas de los empleados.

Este año la provincia de Soria registra un nivel de incidencia de gripe de 209 casos declarados tan solo la semana pasada, es un nivel que supera el umbral de la epidemia pero que se espera que en las próximas semanas vaya descendiendo. Se trata de la gripe tipo A que, según la gerente del servicio territorial de Sanidad en Soria, Elena del Vado, puede evitarse con la vacuna. Quizás una solución que pueda mitigar la epidemia ese aumentar el número de vacunas a suministrar a un mayor rango de población.

Los consejos, ya los saben, pero aun así muchas veces no los practicamos. Abrigarse bien, alimentarse correctamente incluyendo en nuestra dieta mucha vitamina C, mucha fruta y ejercicio. Y por lo demás, intentar no estar al lado de personas afectadas porque el virus tipo A es extremadamente contagioso. Lavarse bien las manos y no utilizar las mismas toallas que las personas que están enfermas. Para los enfermos, por favor utilizar los pañuelos correctamente y la manita para toser.

