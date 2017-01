La moda de los productos ecológicos consolida Huertos de Soria

Huertos de Soria abrió en 2015 su primera tienda en Soria, en la planta baja de El Hueco, en la calle Eduardo Saavedra, 38. Se trata de un espacio de unos 130 metros cuadrados que decoraron de una manera sencilla, pero atractiva, muy cómoda para hacer compras. Desde entonces, además de la cesta mensual y del puesto en la calle durante el verano, se puede adquirir cada día en esta tienda verduras y hortalizas de temporada y cien por cien ecológicas, así como muchos otros artículos de alimentación (pastas, arroces, conservas, zumos…) de marcas de gran calidad, seleccionadas especialmente por Huertos de Soria.

Y es que el sector de los productos ecológicos es el presente, está en auge, pero también es el futuro y aún más en una sociedad que está volviendo a prestar atención a los superalimentos, a las dietas extrasaludables, a los combinados de frutas, verduras, frutos, semillas y aceites ecológicos. Todos estos productos se pueden encontrar en nuestro comercio local, no hace falta acudir fuera. El responsable de Comunicación de Huertos de Soria, Roberto Ortega, explica que “la calidad es la clave para sostener el comercio de los productos ecológicos, no son mucho más caros que los no ecológicos, y sin duda el sabor es notablemente mejor”.

